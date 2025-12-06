Правительство направит трем регионам СКФО более 1,5 млрд рублей на развитие ЖКХ

Речь идет о Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство до конца 2025 года направит более 1,5 млрд рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Соответствующее распоряжение было подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Средства из резервного фонда правительства выделяются на условиях софинансирования. Благодаря им в трех регионах продолжится реализация программных мероприятий, включающих в себя в том числе консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Такой работой занимаются созданные в каждом субъекте единые операторы", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что в рамках программ также реализуются мероприятия по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов и идет работа по установке экономически обоснованных тарифов. Федеральный центр на время переходного периода помогает территориям компенсировать потребителям разницу в цене, потому что, как правило, такие тарифы отличаются от действовавших ранее.

Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году, напомнили в правительстве РФ. Необходимость продолжения такой работы отражена в поручениях председателя правительства Михаила Мишустина, которые он дал по итогам заседания правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа, состоявшееся 27 мая 2025 года в Минеральных Водах.

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 4 декабря.