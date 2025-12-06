Атаман Уссурийского казачьего войска сложил полномочия

Исполняющим обязанности атамана единогласно избрали Николая Бянкина

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Атаман Уссурийского казачьего войска Александр Агибалов сложил с себя полномочия войскового атамана. Советом атаманов войска временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска единогласно избран Николай Бянкин. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

"Атаман Уссурийского казачьего войска Александр Агибалов сложил с себя полномочия войскового атамана. <…> Решением Совета атаманов Уссурийского казачьего войска временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска единогласно избран Николай Васильевич Бянкин", - сказано в сообщении.

Бянкин является председателем Совета стариков войска.

На свой пост Агибалов был утвержден указом президента России 5 февраля 2024 года. С 2024 года является советником губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

В январе атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщал ТАСС, что Агибалов подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем проходить службу в зону специальной военной операции.