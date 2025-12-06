Москвичи совершили более 50 млн поездок с помощью каршеринга

Более 100 тыс. личных машин ежедневно не выезжают в город благодаря арендованным автомобилям, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Жители столицы с начала 2025 года совершили более 50 млн поездок с помощью услуг каршеринга. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

В этом году каршеринг арендовали на 1,5 млн больше, чем за такой же период в 2024 году, уточнил Ликсутов. По его словам, более 100 тыс. личных машин ежедневно не выезжают в город благодаря арендованным автомобилям.

"Чаще всего пользователи ездят на машинах аренды в аэропорт или на вокзал, на работу, учебу, а также в места досуга. Это снижает нагрузку на дороги и улучшает экологию города. Мы продолжим развивать систему аренды автомобилей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - заключил закммэра столицы.