Правительство выделило 150 млн рублей на завершение постройки лицея в Ульяновске

Новый корпус планируется открыть в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 150 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства второго корпуса лицея №100 в Ульяновске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Возводимое здание рассчитано на 550 школьников. Его открытие позволит уменьшить наполняемость классов в лицее и избежать обучения во вторую смену. Всего в учебном заведении сейчас обучается 2 207 детей", - говорится в сообщении.

Необходимость строительства нового корпуса лицея обсуждалась во время встречи Мишустина с на тот момент врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских в ходе его рабочей поездки в регион в июне 2021 года, напомнили в кабмине.

По итогам встречи Мишустин поручил Минпросвещению и Минфину проработать вопрос о выделении федерального финансирования на строительство второго корпуса лицея, который начали возводить в 2022 году. Из федерального бюджета на эти цели было выделено почти 485 млн рублей. Новый корпус планируется открыть в 2026 году.