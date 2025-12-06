Сенатор Гибатдинов предложил начать строительство музеев Сталина по России

Член ЦК КПРФ отметил, что это необходимо для ухода от искажения истории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил начать строительство "Сталин-центров", музейных комплексов, посвященных Иосифу Сталину, в Москве, Волгоградской области и других регионах страны, чтобы уйти от искажения истории.

"На мой взгляд, необходимо [начать] строительство "Сталин-центров", и было бы правильно развернуть подобные проекты в Москве, Волгоградской области и других городах, связанных с ключевыми страницами народного подвига. Сегодня необходимо по-новому взглянуть на роль Иосифа Виссарионовича Сталина в нашей истории", - сообщил ТАСС Гибатдинов.

По мнению сенатора, ввиду "отсутствия должного исторического освещения период правления Сталина искажен", из-за чего молодежь не знает, что "индустриализацию, восстановление страны, победу под Москвой и весь огромный вклад в развитие государства внес именно Иосиф Виссарионович" вместе с советским народом.

"Полноценного музейного пространства о Сталине в России до сих пор нет", - сообщил Гибатдинов.

Единственный большой музей находится в Грузии, и многие граждане просто не могут туда поехать, отметил он. В городах России памятников Сталину почти не осталось, и это явно не соответствует "масштабу его исторической роли", в то же самое время в стране работают крупные центры, посвященные другим политическим деятелям, отметил Гибатдинов.