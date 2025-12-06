В Москве наградили победителей литературной премии "Дальний Восток"

В частности, в номинации "Длинная проза" выиграла автор произведения "Заветный берег" Ольга Рожнева из Козельска

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Победителей общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей" наградили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Победителем номинации "Длинная проза" стала автор произведения "Заветный берег" Ольга Рожнева из Козельска. В номинации "Короткая проза" победила Улита Котельникова из Магадана с рассказом "Тундра помнит". Премию в номинации "Проза для детей" получила книга "Тигренок, на которого не хватило краски" Екатерины Згурской из Москвы.

"Дальний Восток - это не просто точка на карте. Это наш стратегический приоритет, исключительно важный вектор развития России на весь XXI век. И это развитие - не только стройплощадки и графики роста. Изменения вдохновляют писателей сегодня, а завтра они попадут не только на страницы учебников истории, но и учебников литературы. Когда жизненный уклад, обновляясь, проходит глубокое осмысление в художественных произведениях, он обретает совершенно особое, вечное значение. Для меня большая честь вручать такую награду. Кроме того, мне, как человеку родом из Магадана, особенно приятно видеть среди номинантов и победителей своих земляков", - сказал статс-секретарь, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Впервые лауреаты премии были названы в декабре 2019 года.