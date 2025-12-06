Потомок русских аристократов из Франции хочет производить духи на Херсонщине

Общая сумма инвестиций может составить около 300 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Один из потомков русской аристократии, проживающий во Франции, намерен наладить производство линейки косметологических брендов, в том числе духов в Херсонской области.

Об этом в кулуарах Таврического инвестиционного экономического форума (ТИЭФ) сообщил ТАСС директор Фонда развития промышленности Херсонской области Михаил Панченко.

"У нас есть инвестор, который производит парфюмерный экстракт из лилии в Грасе на юге Франции. Этот человек - потомок русских аристократов и давно в этом бизнесе. Он говорит, что хотел бы реализовать довольно крупный проект по созданию линейки косметологических брендов. Делать экстракт, а также производить духи", - сообщил он.

По словам Панченко, общая сумма инвестиций может составить около 300 млн рублей. Проект проходит первичные процедуры.

Директор ФРП отметил, что в регионе климат и природные ресурсы позволяют выпуск косметологической продукции и не только. В Херсонской области есть бальнеологические грязи, морская соль, создано производство по выпуску травяных чаев.

Форум ТИЭФ проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.