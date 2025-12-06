Глава ВЦИОМ назвал три главные проблемы, волнующие россиян

Это специальная военная операция, инфляция и здравоохранение, рассказал Валерий Федоров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специальная военная операция, инфляция и здравоохранение являются тремя проблемами, которые волнуют большинство россиян. Остальные темы являются более нишевыми и волнуют уже те или иные слои респондентов. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"Проблемой номер один является война и все, что с ней связано. Это реальность последних четырех лет, и так будет, пока СВО не закончится. <...> Проблема номер два - это инфляция, рост цен. В 2017 - 2019 годах в России был аномально низкий уровень инфляции - после этого с начала пандемии он вновь скакнул, цены пошли в рост, и этот рост продолжается. <...> И это главная социально-экономическая проблема, которая сегодня беспокоит практически всех", - сказал он.

Кроме того, россиян волнует ситуация в здравоохранении, в том числе кадровый вопрос, а также стоимость и доступность медицинских услуг и медикаментов. "Это касается практически всех стран мира, Россия - не исключение", - отметил он, заметив, что молодые люди о здоровье и медицине думают редко (чаще - в контексте здорового образа жизни), а среднее и старшее поколения озабочены вопросами здравоохранения.

Остальные проблемы, волнующие россиян, в большей степени носят нишевый характер и свойственны тем или иным социальным группам. Так, пенсионеры озадачены вопросами размеров пенсий, более молодые группы населения взволнованы размерами заработной платы. И пенсии, и зарплаты в России при этом сегодня растут, но, по мнению респондентов, медленнее, чем цены, напомнил глава аналитического центра ВЦИОМ.

"Существует примерно десяток проблем, которые постоянно беспокоят нас. Иногда врываются какие-то новые проблемы, но это происходит довольно редко. Чаще изменения связаны с тем, что важность одной из проблем снижается, важность другой, или других - растет", - рассказал Федоров.