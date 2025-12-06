Эксперт Гурина перечислила способы, как определить поддельную красную икру

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Качественная красная икра упругая настолько, что может "подпрыгивать", не липнет к зубам, легко лопается и не растворяется в воде. Об этом рассказала ТАСС доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

По словам эксперта, упругость икры можно проверить, бросив несколько икринок на твердую поверхность. "Качественные икринки упругие и подпрыгнут. Если они размазались - продукт некачественный", - рассказала Гурина. При этом настоящая икра без усилий будет лопаться во рту, ее "оболочка" не прилипнет к зубам. Вкус будет насыщенный, приятный, без химического привкуса. Горечь или соленость - первые признаки некачественного продукта.

В кипятке настоящая красная икра побелеет из-за сворачивания белков, при этом сама вода останется прозрачной.

"Если вода окрасилась в яркий цвет - использованы красители. Если икра растворилась - это искусственная подделка", - объяснила эксперт.

Гурина также подчеркнула, что хорошая красная икра не может стоить дешево. Если цена значительно ниже рыночной - это почти стопроцентный признак подделки или некачественного продукта.