Общество "Знание" организует шесть молодежных форумов на "Архызе" в 2026 году

В 2025 году филиал организации в КЧР провел свыше 500 различных просветительских мероприятий

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Филиал Российского общества "Знание" в Карачаево-Черкесии планирует провести в 2026 году шесть патриотических молодежных форумов на всесезонном курорте "Архыз", сообщил ТАСС директор филиала Артур Болатов.

"Курорт "Архыз" - наш стратегический партнер. В 2026 году совместно намерены провести шесть молодежных форумов и фестивалей, в том числе посвященных Дню защитника Отечества и 81-й годовщине Великой Победы", - сказал собеседник агентства.

Заместитель гендиректора по региональному развитию и международному сотрудничеству Российского общества "Знание" Георгий Будный назвал "Архыз" эффективной и современной площадкой для просветительской деятельности и работы с молодежью. "Сегодня мы дали официальный старт зимнему сезону на лучшем курорте страны, туристический спрос на который ежегодно растет. Здесь красивая природа, развитая и современная инфраструктура: есть все для отдыха и просветительской деятельности. В следующем году курорт и общество "Знание" продолжат активную работу по сохранению исторической памяти и традиционных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи", - подчеркнул Будный.

В 2025 году филиал общества в КЧР провел свыше 500 различных просветительских мероприятий. Их посетили более 28 тыс. человек, что почти вдвое больше аналогичных показателей прошлого года.

Российское общество "Знание" - общественная организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.