Регионы смогут определять перечень автобусов для проезда по выделенным полосам

Нововведения позволят каждому субъекту страны принимать решения с учетом региональной специфики и городской инфраструктуры, а также потребностей жителей, считают в Минтрансе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство одобрило проект закона о наделении регионов РФ правом определения перечня транспортных средств, которые могут передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта на территории соответствующих субъектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 федерального закона "О безопасности дорожного движения" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении по итогам решений, принятых на заседании правительства 4 декабря.

Согласно законопроекту, регионы смогут утверждать перечень транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют более восьми пассажирских мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и движение которых разрешено по полосам для маршрутного транспорта в субъектах РФ.

В июле 2025 года Минтранс РФ опубликовал соответствующий законопроект на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В министерстве отмечали, что документ подготовлен в рамках поручения правительства РФ об улучшении условий для туризма.

В настоящее время соответствующие полномочия есть только у городов федерального значения, а именно у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Нововведения позволят каждому субъекту страны принимать решения с учетом региональной специфики и городской инфраструктуры, а также потребностей жителей, считают в министерстве транспорта.