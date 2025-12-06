Регионам дадут право на допмеры по обеспечению жильем семей погибших военных

В субъектах РФ есть запрос на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, могут предоставить регионам, соответствующая поправка разработана депутатами Госдумы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей.

"Предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга", - сказал председатель ГД, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

По словам Володина, в регионах есть запрос на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. "Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов", - добавил он, отметив, что законопроект и поправки к нему "планируется рассмотреть на следующей неделе".