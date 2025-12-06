Проезд по дороге Архангельск - Онега закрыли из-за размыва

На трассе образовался провал глубиной 4 м

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Проезд транспорта закрыт по дороге Архангельск - Онега из-за размыва дорожного полотна, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. На трассе образовался провал глубиной 4 м.

"На 69-м километре трассы 11А-005 Архангельск - Онега в Приморском районе произошел серьезный размыв дорожного полотна у водопропускной трубы. Образовался провал глубиной около четырех метров по всей ширине дороги. Проезд невозможен", - указано в сообщении.

Ведомство сообщает, что можно использовать объезд через поселок Плесецк по автодороге 11К-571 поселок Савинский - Ярнема - Онега или в Онегу можно добраться по железной дороге. Рядом с местом ЧП есть кафе.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ориентировочное время открытия движения - 09:00 мск 7 декабря 2025 года.