Литва аннулировала временный ВНЖ 145 россиянам

Граждане РФ лишены вида на жительство за непозволительно, по литовским законам, частые поездки в Россию или Белоруссию

Редакция сайта ТАСС

Вильнюс © Владимир Смирнов/ ТАСC

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Вильнюс принял решение аннулировать временный вид на жительство (ВНЖ) 145 граждан РФ. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики.

"5 декабря департамент постановил отменить действие временного вида на жительство, выданного 145 российским гражданам", - говорится в сообщении.

Граждане РФ лишены ВНЖ за непозволительно, по литовским законам, частые поездки в РФ или Белоруссию. Это оговорено национальными санкциями. Данный режим в отношении физических лиц был введен Вильнюсом в 2023 году и неоднократно продлевался. Новое продление с расширением мер одобрено парламентом в апреле текущего года и действует до мая 2026 года. Предусматривается автоматическое аннулирование ВНЖ для тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку в РФ или Белоруссию.

По состоянию на 1 декабря Литвой были выданы ВНЖ 185 766 лицам, в том числе 76 766 гражданам Украины, 46 538 гражданам Белоруссии, 5 159 гражданам РФ.