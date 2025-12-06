В акватории Азовского моря 7 декабря ожидаются порывы ветра до 23 м/с

В ДНР прогнозируют туман и гололед

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Порывы ветра до 23 м/с в акватории Азовского моря прогнозируются 7 декабря, в целом по региону ожидается туман, гололед. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по ДНР.

"Порывы ветра до 20 м/с, туман, гололедно-изморозевые отложения местами в ДНР, по акватории Азовского моря порывы ветра до 23 м/с ожидаются 7 декабря", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде.

Сейчас в ДНР пасмурно, без осадков. Температура воздуха около плюс 4 градусов.