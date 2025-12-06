В Стокгольме встретились лауреаты Нобелевской премии 2025 года

Во время Нобелевской недели приглашенных гостей ждут мероприятия, среди которых пресс-конференции и лекции с их участием

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Неделя нобелевских торжеств началась в шведской столице. По традиции лауреаты премии и члены их семей посещают Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма, где обладатели высокой награды передают какой-нибудь личный предмет в коллекцию и оставляют подписи на стуле в бистро.

Во время Нобелевской недели приглашенных гостей ждет целый ряд мероприятий, среди которых пресс-конференции и лекции с их участием. Они побывают в школах, в их честь пройдет фестиваль света Nobel Week Lights. Нобелевский концерт, на котором выступят испанская скрипачка Мария Дуэньяс и главный дирижер Чешского филармонического оркестра Семен Бычков в сопровождении Королевского Стокгольмского филармонического оркестра, состоится 8 декабря. Научная конференция "Диалог Нобелевской недели", на которой будут рассмотрены важные аспекты здравоохранения, пройдет 9 декабря в городе Гётеборг на западном побережье, а церемония вручения Нобелевской премии в столичной филармонии и банкет в ратуше - 10 декабря.

Каждый из приехавших в Стокгольм лауреатов имеет право включить в состав своей официальной делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию в Стокгольме самих виновников торжества и их супругов берет на себя Нобелевский фонд, приезд остальных своих гостей оплачивают лауреаты. Почетные гости живут в центре города в "Гранд-отеле", напротив королевского дворца.

Лауреаты этого года

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2025 года стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Премия по физике присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе, Джону Мартинису за достижения в квантовой механике - "открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи". В области химии награду получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги "за разработку металлоорганических каркасов".

Нобелевская премия в области литературы 2025 года присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Лауреатом премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит "за объяснение инновационного экономического роста".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло председателем Норвежского Нобелевского комитета. Церемония пройдет в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи. Награду этого года получит венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Церемония вручения премии

10 декабря - в день памяти Альфреда Нобеля - в филармонии Стокгольма состоится сама церемония вручения премии, а также банкет, меню которого до самой последней минуты держится в строжайшем секрете. По традиции из итальянского города Сан-Ремо, где Нобель провел последние годы, в дар Стокгольму в начале декабря доставляется 300 кг зелени и 25 тысяч свежих цветов, в том числе орхидеи и антуриумы, для оформления залов, где будут чествовать лауреатов. Украшения создают 12 флористов, которые работают над ними на протяжении четырех дней.

Накануне церемонии вручения премии с лауреатами будет проведена репетиция, чтобы на церемонии им все было знакомо: как подходить к королю и кланяться, как принимать диплом, медаль и цветы. Роль монарха на репетиции обычно исполняет дирижер оркестра. Хотя Нобелевские лауреаты привыкли выступать перед большими аудиториями, вручение Нобелевской премии - это особый день, и многие нервничают.

11-12 декабря лауреатам предстоит посетить Нобелевский фонд, где им вернут медали и дипломы, которые сразу после церемонии вручения в филармонии 10 декабря будут выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения. Во время этого посещения обсуждаются детали перевода денежной составляющей на счета обладателей высокой награды.

Обычно на торжества в Стокгольме и Осло из средств Нобелевского фонда тратится 15 млн крон (около $1,6 млн). В эту сумму входят основные расходы: транспорт, проведение банкета, оплата проживания лауреатов. Нобелевский концерт и семинар "Диалог Нобелевской недели" финансируются за счет средств спонсоров.

Нобелевскую премию с 1901 года присуждали 633 раза, лауреатами стали 1 026 человек и организаций. Поскольку некоторые из них были удостоены премии дважды, в общей сложности 990 человек и 28 организаций получили Нобелевскую премию или премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).