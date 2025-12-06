Делегация ТАСС обсудила планы сотрудничества с руководством агентства PTI

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и гендиректор и главный редактор PTI Виджай Джоши © Ярослав Курило/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Делегация ТАСС во главе с генеральным директором Андреем Кондрашовым, находящаяся с визитом в Индии, провела переговоры с руководством ведущего индийского информационного агентства Press Trust of India (PTI), в ходе которых стороны обсудили планы сотрудничества на 2026 год. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Одна из тем переговоров - начало программы обменов делегациями сотрудников.

"Будем рады принять делегацию PTI в Москве и предусмотреть для нее насыщенную деловую и культурную программу", - сказал Кондрашов.

Гендиректор PTI Виджай Джоши поддержал предложение ТАСС и выразил заинтересованность в обмене опытом между двумя агентствами. "Многие знают о проверенных временем российско-индийских отношениях, но и у наших агентств тоже долгая история сотрудничества", - сказал он, напомнив, что PTI было основано спустя 12 дней после обретения Индией независимости в 1947 году.

О соглашении TAСС и PTI

5 декабря на полях российско-индийского саммита Кондрашов и Джоши подписали соглашение об углублении сотрудничества. Оно предусматривает развитие двустороннего обмена новостной информацией и укрепление профессиональных связей между двумя ведущими агентствами России и Индии. В соответствии с документом, агентства договорились обеспечивать технические условия для эффективного обмена данными, оказывать поддержку корреспондентам при выполнении редакционных задач. Отдельный раздел документа посвящен расширению профессионального взаимодействия. ТАСС и PTI будут обмениваться опытом, организовывать взаимные визиты сотрудников, стажировки и программы культурного обмена.

Стороны заявили о намерении совместно освещать ключевые события российско-индийских отношений, реализовывать медиапроекты к важным для стран датам. Кроме того, ТАСС и PTI договорились развивать сотрудничество в рамках Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, председателем которой до 2028 года выступает ТАСС.

Важным положением документа является взаимодействие в сфере противодействия дезинформации и фейковым новостям, включая обмен консультациями и лучшими практиками.