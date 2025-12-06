Минниханов поручил усилить наблюдение в Татарстане из-за угроз атак БПЛА

В случае обнаружения характерного звука беспилотника нужно сообщить об этом на номер "112"

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством в республике из-за сохраняющегося высокого уровня опасности атак беспилотников. Об этом он заявил на еженедельном совещании в кабмине Татарстана.

"В условиях проведения специальной военной операции в республике сохраняется высокий уровень атаки беспилотниками объектов инфраструктуры. С учетом ранее поставленной мною задачи по организации на местах мобильных пунктов наблюдения главам городов и районов необходимо обеспечить системную работу наблюдателей, оперативную передачу ими информации о появлении в зоне контроля беспилотников", - сказал Минниханов на видео, опубликованном пресс-службой главы Татарстана.

Он отметил, что к наблюдению за воздушным пространством необходимо привлекать глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

"В случае обнаружения характерного звука беспилотника, наблюдатели должны оперативно сообщить об этом на номер "112", указать место обнаружения и направление полета", - добавил Минниханов.