В Госдуме призвали сделать зарплату врачей без переработок вдвое выше средней

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов указал, что добиться повышения зарплат можно благодаря прямому финансированию из бюджета в обход страховых медицинских организаций и фонда ОМС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону без условий переработки. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону, а у среднего медперсонала - соответствовать ей. При этом оклад должен составлять не менее 70% от общего размера зарплаты", - сказал депутат.

Он отметил, что размер зарплаты врачей был установлен "майскими указами" президента в 2012 году, но для такого заработка "медикам приходиться работать на полторы ставки - потому что на одну есть нечего, а на две некогда". "Никаких переработок и совмещений, никакой работы на износ! Чиновники должны понять простую народную мудрость: нищий врач опасен для здоровья", - подчеркнул Миронов.

По словам депутата, добиться повышения зарплат можно благодаря прямому финансированию из бюджета в обход страховых медицинских организаций и фонда ОМС, а также за счет увеличения финансирования здравоохранения до 7% от ВВП страны.