Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил после реставрации храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"Наш долг, долг нашего поколения, не просто сохранить веру, но передать ее нашим детям и внукам. Хотел бы пожелать помощи божией всем, кто трудится над восстановлением храма", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятелю Русской православной церкви сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и духовенство епархии.

Освящение отреставрированного храма приурочили к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в 1263 году он был погребен в Рождество-Богородичном монастыре Владимира.

История храма

Храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе был заложен в 1897 году великим князем Владимиром Александровичем Романовым в память о почившем брате - императоре Александре III - и посвящен его небесному покровителю.

Во время Великой Отечественной войны, в дни немецкой оккупации, храм был опорой и надеждой для жителей Красного Села.

После войны Александро-Невская церковь оставалась единственной не разрушенной в этом районе. В 1947 году храм отремонтировали и заново освятили.

С 1960 по 1970 годы настоятелем храма был протоиерей Михаил Гундяев, отец святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2020-2025 годах Министерством культуры РФ проведена полномасштабная реставрация церкви.