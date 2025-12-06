Мax предлагает задать вопрос Путину на прямую линию

Отправить запрос через чат-бот мессенджера занимает пару минут

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный мессенджер Мax предлагает россиянам быстрый способ задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, которая пройдет 19 декабря. Как передает корреспондент ТАСС, соответствующая плашка появляется в верхней части списка чатов.

"Итоги года с В. Путиным. Задайте вопрос президенту", - говорится в сообщении. При нажатии на него открывается официальный канал Кремля в национальном мессенджере со ссылкой на виртуального помощника программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Как убедился корреспондент ТАСС, отправить вопрос через чат-бот в Мax можно за пару минут, для этого ввести свои фамилию, имя, отчество, мобильный телефон и населенный пункт. По желанию можно вписать возраст и оставить электронную почту для связи. Обращение можно отправить в формате видео или текста, сообщение должно быть не больше 3,5 тыс. знаков. "Будьте вежливы, пишите без нецензурной и грубой лексики", - просит виртуальный помощник.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Помимо чат-бота в Мax, задать вопрос президенту можно традиционными способами - на сайте программы moskva-putinu.ru / москва-путину.рф, по СМС или MMS, через специальное мобильное приложение, а также в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".