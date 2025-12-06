Около четверти заявок в кол-центр прямой линии поступает от молодежи до 20 лет

Всего с 4 декабря операторы приняли и обработали порядка 240 тыс. обращений в формате звонков и сообщений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Обращения от молодежи до 20 лет составляют примерно четверть от общего числа заявок, которые россияне присылают в кол-центр ОНФ к предстоящим "Итогам года с Владимиром Путиным". Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, вновь состоится в полдень 19 декабря.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, принимает заявки с 15:00 4 декабря. По данным ОНФ, за прошедшие двое суток было принято и обработано порядка 240 тыс. обращений в формате звонков и сообщений с самыми разными вопросами.

Согласно статистике, подсчитанной ИИ-помощником GigaChat от Сбера, 21% от общего числа обращений прислали самые юные россияне - граждане до 18 лет. Всего на 1% уступает количество обращений от их соотечественников постарше - россияне от 18 до 35 лет прислали порядка 20% обращений.

Граждане от 36 до 55 лет оказались самыми активными. Эта возрастная категория лидирует по числу поданных на текущий момент заявок и составляет 32%. Россияне старше 56 лет, тем не менее, уступают им всего на 5% - эта категория граждан подала порядка 27% от общего числа обращений.

Примечательно, что женщины стабильно лидируют по числу заявок, присылаемых на прямую линию, с момента начала работы кол-центра. Так, число обращений от мужской части населения составляет порядка 33%, тогда как оставшиеся 67% заявок приходятся на женскую половину населения.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2,5 млн обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1,2 млн раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.