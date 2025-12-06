Спортсмены из Якутии одержали победу на вечере профессионального бокса

Впервые были разыграны сразу три пояса

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из Якутии одержали победу на III вечере профессионального бокса "Вызов Севера", передает корреспондент ТАСС.

Вечер профессионального бокса "Вызов Севера" традиционно состоялся в спорткомплексе "Триумф" в Якутске. Впервые были разыграны сразу три пояса - пояс WBA Asia, пояс чемпиона России, а также пояс "Чемпион чемпионов", созданный исключительно для этого турнира для победителей главных соревнований Якутии - Игр Манчаары и Игр Дыгына.

В соревнованиях также приняли участие спортсмены из других регионов России, Ирана, Таиланда. В показательном бою, где был разыгран пояс "Чемпион чемпионов", победу одержал чемпион турнира по национальному многоборью "Игры Дыгына" Алексей Уваровский в борьбе с двукратным чемпионом спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары" по якутским прыжкам Каем Адамовым.

В борьбе за пояс чемпиона России (до 76,2 кг) на ринге встретились Александр Сечко из Челябинской области и Назар Андреев из Якутии, где победу одержал 24-летний якутский спортсмен. В главном поединке вечера сошлись мастер спорта России по боксу, чемпион стран Содружества Михаил Варламов (Россия) и чемпион Таиланда Физит Паочантуек (до 57,152 кг). Победу одержал 32-летний боксер из Якутии - ранее среди профессионалов из шести боев он во всех одержал победу.

Мероприятие прошло при поддержке окружной администрации Якутска. Глава Якутска Евгений Григорьев является президентом Федерации бокса города. "Сегодня мы делаем третий очень важный шаг в становлении и развитии профессионального бокса на территории Якутска и республики в целом. Еще три года назад, когда мы проводили первый "Вызов Севера", мы не могли представить, что за три года дойдем до пояса чемпиона Азии. Сегодня Якутск уже известен как точка, где любят, знают и занимаются профессиональным боксом, не только на территории нашей страны, но и по всему миру. Как минимум в Азии уже сегодня Якутск заявит о себе", - сказал в ходе открытия турнира Григорьев.

На мероприятии награжден почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике заслуженный мастер спорта России по боксу, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров. Также мэр города наградил его сертификатом от имени федерации на 300 тыс. рублей.