Эксперт Жарихин считает маловероятным заключение сделки по Украине до конца года

Замдиректора Института стран СНГ отметил, что на Украине, в Европе и США есть силы, которые могут быть недовольны решением Владимира Зеленского о мирном урегулировании

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заключение сделки по Украине и завершение конфликта до конца 2025 года маловероятны, поскольку на самой Украине, в Европе и США еще остаются силы, которые выступают против мира. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"До конца года слишком мало времени осталось. [Владимир] Зеленский опасается, безусловно, с одной стороны, американцев. Они показали ему свои возможности и показали, что могут дальше его мотивировать делать правильные движения. Но, кроме американцев, есть другие заинтересованные националистические структуры, которые, если он согласится, будут совсем недовольны этим", - отметил он.

По словам Жарихина, мирному процессу также активно препятствует Европа. "Ее как бы исключили из участия в переговорах, исключили из участия в процессе нахождения мирного соглашения. Имеется в виду, конечно, руководство европейских стран и Евросоюза, которые настроены очень радикально, - подчеркнул специалист. - И надо сказать, что они не одиноки. Ведь в Соединенных Штатах, кроме демократов, которые хоть и в оппозиции, но поддерживают тесные отношения с руководством Евросоюза, есть и определенное количество депутатов республиканской партии, которые тоже могут быть недовольны этим решением".

"Поэтому, мне кажется, это не такой быстрый процесс, чтобы он закончился до конца этого года. Учитывая, что есть много сил, которые не желают заключения мирного соглашения, по крайней мере на тех условиях, которые почти согласованы между российским и американским руководством. И они имеют очень серьезное влияние и в своих странах, и внутри той же самой Украины, и внутри европейских стран, и внутри Соединенных Штатов", - добавил эксперт.