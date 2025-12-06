В ГД предлагают штрафовать рекламодателей за неверный возрастной ценз в афишах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Административную ответственность за неверную маркировку в анонсах зрелищных мероприятиях должны нести рекламщики и организаторы, а не средства массовой информации. Об этом в своем канале в Мax заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия").

Депутат отметил, что редакции газет, телеканалов, радио или интернет-изданий сталкиваются со штрафами из-за неверной возрастной маркировки в анонсах концертов, спектаклей или других зрелищных мероприятий, которую предоставляет рекламодатель. По его словам, такая ситуация, является "несправедливой и нелогичной, особенно для региональных изданий с небольшим бюджетами".

"Планирую инициировать изменения в законодательстве, чтобы четко закрепить правило: ответственность за некорректный возрастной ценз в афишах должен нести тот, кто эту информацию предоставил, то есть рекламодатель или организатор мероприятия. Редакция же, распространяющая материал по договору, не должна за это отвечать", - сказал депутат.