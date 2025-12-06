Синоптики объяснили небольшое количество снега в европейской России

Помимо климатических изменений, на ситуацию также влияет активность Солнца, отметили в центре погоды "Фобос"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экстремально мало снега наблюдается в европейской части России. В среднем так теперь начинается каждый второй декабрь, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Экстремальное малоснежье наблюдается на европейской территории страны. Из-за мощных вторжений атлантического воздуха сейчас средняя температура во многих регионах остается слабоположительной", - говорится в сообщении.

Там отметили, что ранее подобная ситуация случалась один-три раза в 10 лет. Сейчас же примерно каждый второй декабрь в Центральной России начинается без снега.

"Помимо климатических изменений нашей земли, на ситуацию также влияет активность Солнца, - пояснили в центре погоды "Фобос". - При спокойной активности снежный покров в европейской части России формируется раньше климатических, а при высокой - позже".