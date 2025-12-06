Новый газопровод в Дагестане обеспечил газоснабжением 16 тыс. жителей

Протяженность объекта составила 3 км

МАХАЧКАЛА, 6 декабря./ТАСС/. Новый газопровод протяженностью более 3 км ввели в эксплуатацию в селе Каякент Каякентского района Дагестана. Он обеспечит газоснабжением 16 тыс. жителей, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Бахтияр Уллаев.

"Специалисты компании "Газпром газораспределение Дагестан" ввели в эксплуатацию новый газопровод протяженностью более 3 км в селе Каякент Каякентского района. Объект построен в рамках региональной программы в дополнение к действующему газопроводу для увеличения объема поставок газа населению", - написал Уллаев в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее в населенном пункте отмечались перебои в газоснабжении из-за роста спроса на ресурс - пропускная способность существующей трубы не позволяла нарастить объемы поставок.

"Введенный в эксплуатацию газопровод обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение для 16 тыс. жителей села", - добавил Уллаев.