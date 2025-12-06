Морской собор Кронштадта станет полотном рождественского светового шоу

Мультимедийное представление будет идти с 27 декабря 2025 года по 14 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Световое рождественское шоу представят жителям и гостям Кронштадта на фасаде Никольского Морского собора. Как сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма Петербурга, мультимедийное представление будет идти с 27 декабря 2025 года по 14 января 2026.

"На фасаде Морского собора оживут образы, вдохновленные традиционными ремеслами и народным творчеством России. Художники переосмыслят богатое наследие в мультимедийном формате. Свои работы представят участники всероссийских и международных фестивалей цифрового искусства, а также мастера аналоговых направлений. Среди них - член Союза художников Кирилл Ведерников и дизайнер, исследователь орнамента, создатель бренда "OrnamenTы" Любовь Тепцова", - говорится в сообщении.

Световое шоу будет проходить ежедневно с 18:00 до 22:00. В новогоднюю ночь площадка будет работать до 3:00.

Еще одной точкой притяжения станут три авторские фотозоны, в которых объемные световые эффекты переплетутся с образами рождественского Котлина. Здесь гости и жители Кронштадта смогут сделать яркие и запоминающиеся кадры.

Кронштадт, три века бывший закрытой военно-морской базой, открылся для туристов лишь в 1996 году.

Город в год привлекает миллионы туристов благодаря реставрации исторических фортов и организации инфраструктуры для комфортных путешествий. За восемь месяцев 2025 года (с 1 января 2025 года по 31 августа 2025 года) Кронштадт посетили порядка 2 млн. человек.