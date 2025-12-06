Кубок "Лучший горнолыжный курорт России" передали команде "Архыза" в КБР

Церемония прошла на Эльбрусе

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 6 декабря. /ТАСС/. Кубок "Лучший горнолыжный курорт России", созданный ювелирами из драгоценных металлов, передали команде курорта "Архыз", победившего в народном голосовании в 2025 году. Церемония прошла на Эльбрусе (Кабардино-Балкария), передает корреспондент ТАСС.

Официальная церемония открытия горнолыжного сезона России прошла на Поляне Азау в Приэльбрусье. Для туристов и гостей курорта подготовили большую программу. Старт новому сезону дал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Горнолыжный сезон России объявляется открытым", - сказал он.

Также состоялась передача почетного кубка "Лучший горнолыжный курорт России" команде "Архыза", победившего в народном голосовании в 2025 году. Кубок, созданный российскими ювелирами из драгоценных металлов, курорт в Карачаево-Черкесии получил от "Эльбруса", ставшего победителем в 2024 году.

"Это 56-й курорт в истории Эльбруса. И, наверное, это - великая гора, огромная, живая. Сложно здесь чем-то удивить, но поверьте, каждый год мы делаем так, чтобы что-то становилось лучше, чтобы развивалась инфраструктура, чтобы было интереснее всем туристам, которые здесь бывают", - отметил руководитель института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

С 4 по 7 декабря на курорте "Эльбрус" проходит старт горнолыжного сезона России. К этой дате организаторы приурочили открытие канатной дороги на склоне высочайшей точки Европы, запуск новой зоны катания. Также в Приэльбрусье прошла самая высокогорная в стране игра в гольф, различные культурные и развлекательные активности, концерты.

"Эльбрус делают горнолыжным курортом в первую очередь люди, и главным образом люди. Не подъемники, не инфраструктура, не снег, и даже не великолепная гора, а те люди, которые здесь работают каждый день, которые безумно любят свою работу. Я каждый раз сюда приезжаю, встречаюсь и восхищаюсь этими людьми, восхищаюсь командой, которая здесь", - отметил Решетников.