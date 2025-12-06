На Украине заявили о снижении генерации электроэнергии на АЭС

Это произошло из-за массовых повреждений объектов энергетики, сообщил и.о. главы "Госэнергонадзора" страны Анатолий Замулко

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генерация электроэнергии в настоящее время снижена на АЭС Украины в результате массовых повреждений объектов энергетики. Об этом сообщил и.о. главы "Госэнергонадзора" страны Анатолий Замулко.

"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях", - сказал он в эфире украинского телемарафона. Замулко заявил, что на Украине повреждены системы передачи электроэнергии, сети и объекты энергетики, которые влияют на перераспределение энергии между регионами.

На территории Украины находятся три действующих АЭС с девятью энергоблоками в Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях.

В начале ноября, согласно данным компании "Энергоатом", с которыми ознакомился ТАСС, на Украине также снизилась доля неатомной генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, электростанции на возобновляемых источниках энергии и газопоршневая генерация) - она упала до 40%. Это произошло на фоне массовых повреждений объектов энергетической инфраструктуры страны, что привело к перераспределению мощностей до 60% в сторону АЭС.

В ночь на 6 декабря на Украине вновь были массово повреждены объекты энергетики в семи областях страны. По данным Минэнерго, были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.