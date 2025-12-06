Хуснуллин поручил за две недели решить вопрос с теплоснабжением Северодонецка

Специалисты будут работать в круглосуточном режиме

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин (в центре) © Официальный Telegram-канал заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин дал поручение о налаживании теплоснабжения в Северодонецке в ЛНР, на это отводится две недели. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после посещения региона.

"Главная цель приезда сюда - ускорить решение непростого вопроса с теплоснабжением. Не все сети готовы к подаче тепла. Приняли меры, работать специалисты будут в круглосуточном режиме. По мере выполнения оперативной задачи должны добавляться дома, в которых батареи становятся теплыми. На это есть две недели", - сообщил он.

Вице-премьер также отметил, что в Северодонецке в хорошем темпе ремонтируют дороги и восстанавливают дома, утверждены планы на 2026 год. Часть объектов соцкультбыта тоже восстановлена, еще часть - в плане на 2026-2027 годы.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что побывал в стоматологической поликлинике, которая до конца года начнет принимать посетителей со всей агломерации, в том числе и детей. "Порядка 250 человек в день, но нужно доукомплектовать медперсонал на такой поток и все направления. Полностью все восстановлено, отремонтировано под контролем Единого заказчика, остался монтаж оборудования", - отметил он.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.