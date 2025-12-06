Эксперт Воронцова назвала симбиоз поколений ключом к лидерству в здравоохранении

Кандидат медицинских наук отметила, что система стоит на пороге очень серьезной трансформации

Заместитель директора Медицинского научно-образовательного института МГУ по науке, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Симбиоз молодости и креатива с опытом старшего поколения является одним из ключевых условий успешного развития здравоохранения в ближайшее десятилетие. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук, замдиректора Медицинского научно-образовательного института МГУ по науке, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова в рамках "ЗдравФорума" Центра развития здравоохранения школы управления "Сколково".

"В моем понимании, симбиоз такого молодого креатива, гибкости, активности и опыта более старших поколений, эти партнерские взаимоуважительные отношения - самый важный ключ успешного развития [здравоохранения] в ближайшем десятилетии", - сказала она.

Воронцова пояснила, что мир вступил в период быстрых изменений и смены парадигм, а значит, системе здравоохранения нужны гибкие, адаптивные и креативные специалисты, но "совсем без опыта тоже не получается".

"Сегодняшнее здравоохранение стоит на пороге очень серьезной трансформации. Без этих трансформаций решить те задачи, которые ставит перед нами государство, которые в принципе накоплены в отрасли, в стране <…> практически невозможно", - уточнила директор Центра здравоохранения Марина Велданова.

Тренды и подготовка кадров

Также в рамках форума старший управляющий директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов указал на тренды будущего в сфере здравоохранения. В их число вошли: децентрализация, десакрализация, математизация, человекоцентричность, здоровое старение и человек будущего.

"Будущее, которое было нарисовано, во многом уже наступило. <…> За эти годы мы прошли такой серьезный скачок в цифровизации. Назову только, наверное, одну цифру, для нас такой параметр, вполне отражающий цифровизацию отрасли. Электронных медицинских документов, например, в 2019 году за год было зарегистрировано 4 млн. В 2025 году, буквально несколько дней назад, мы преодолели за год рубеж - 2 млрд медицинских документов было сформировано в системе здравоохранения", - дополнил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

Воронцова отметила, что именно на воспитание и становление таких специалистов направлена совместная программа образования и лидерства для развития здравоохранения МГУ им. Ломоносова и МШУ "Сколково". "Сейчас на курсе обучаются 32 студента старших курсов. Студенты будут обучаться с октября по май <…> и познавать, что такое лидерство в здравоохранении", - уточнила она.

Меморандум о сотрудничестве между МГУ им. Ломоносова и МШУ "Сколково" был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Совместная программа стартовала осенью 2025 года.