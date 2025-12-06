В Москве стартовал благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

В рамках мероприятия проходит акция "Добрая елка"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", где проходит ярмарка с товарами от подопечных некоммерческих организаций, акция "Добрая елка", организованы представления и мастер-классы, проходит 6 декабря на Болотной площади в Москве.

"Фестиваль собирает вместе неравнодушных жителей, наших волонтеров и активные некоммерческие организации. Здесь каждое доброе дело находит отклик и поддержку. Одно из ключевых мероприятий - благотворительная ярмарка, здесь можно приобрести одежду, вязаные игрушки, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций города. Кроме того, фестиваль проходит в преддверии Нового года, поэтому здесь можно найти подарки для всей семьи", - рассказала ТАСС руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она подчеркнула, что собранные средства направляются в благотворительные организации. Кроме того, для посетителей проходят творческие студии, можно расписать елочные игрушки, создать новогодние свечи, открытки, броши, ароматические саше и лежанки для бездомных животных из приютов. Также гостей ждут представления на льду и фотосессии со сказочными героями.

В рамках фестиваля проходит акция "Добрая елка". Здесь установлено дерево, украшенное шарами с желаниями подопечных НКО. Любой желающий может снять шарик с мечтой ребенка, перейти по QR-коду на сайт и оставить заявку на ее исполнение. А в специальном боксе "Ход добра" можно оставить настольные игры - шахматы, шашки, домино - для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.