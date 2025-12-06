Le Figaro: Саркози в новой книге рассказал, чем питался в тюрьме

Экс-президент Франции в течение трех недель ел молочные продукты, злаковые батончики, минеральную воду, яблочный сок и некоторые сладости

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози в своей книге "Дневник заключенного", которая выйдет 10 декабря, рассказал, чем питался в парижской тюрьме Санте. Об этом сообщила газета Le Figaro, опубликовавшая отрывки из книги.

"Саркози описал жизнь без власти. Жизнь без всего. В книге описывается повседневность человека, который в течение трех недель питался молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями и проводил в своей камере 23 часа в сутки, выходя лишь на время посещений", - отмечает издание.

70-летний экс-президент, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, также рассказывает о тюремном быте и о том, как писал книгу.

"Я писал шариковой ручкой за маленьким столиком из фанеры каждый день. Листы я передавал своим адвокатам, которые отдавали их моему секретарю. Я писал одним потоком, без перерыва, а после освобождения <...> дописал книгу в последующие дни", - приводит газета слова Саркози.

Бывший президент также отметил, что "из книги были убраны несколько резких портретов".

25 сентября Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.