На Эльбрусе в 2026 году начнут строить четыре новые канатные дороги

Генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов рассказал, что на высоте 3,9 тыс. м завершается строительство нового альпинистского городка

Редакция сайта ТАСС

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство четырех новых канатных дорог на курорте "Эльбрус" начнется в 2026 году. Оборудование для подъемников будет отечественным, сообщили на официальном открытии горнолыжного сезона России, которое прошло в Приэльбрусье.

"В следующем году мы начнем строительство еще четырех канатных дорог и 12 км трасс восточного сектора. Они разгрузят зону подъема на поляне Азау. Оборудование будет производства отечественной компании "Руслет". Новую инфраструктуру планируется создать до конца 2028 года. К этому же времени планируем завершить возведение пятиэтажного сервисного центра на поляне Азау. Большая работа проведена по гармонизации внешнего вида курорта, приведению вывесок и фасадов к единому архкоду. Это будет совсем другое качество отдыха для гостей", - рассказал генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Он также рассказал, что на высоте 3,9 тыс. м завершается строительство нового альпинистского городка - 15 жилых модулей на 68 человек. Один из модулей будет выделен для спасателей МЧС. Открытие намечено на лето 2026 года.

"Эльбрус - это большие горы, и здесь особые требования к безопасности. Сегодня команда активно работает с тем, чтобы упорядочить восхождения на вершины - самый экстремальный вид туризма здесь. Построен еще один современный альпинистский приют, который мы осмотрели сегодня. Он примет первых восходителей летом 2026 года вкупе с действующим приютом "Липрус". Бизнес активно инвестирует в этот курорт, а для нас приоритетная задача - срастить коммерческие и природоохранные интересы, ведь мы находимся на территории национального парка "Приэльбрусье", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Всего на "Эльбрусе" развивают свои проекты 29 резидентов особой экономической зоны, объем заявленных инвестиций - 35,8 млрд рублей. Они планируют построить 15 гостиниц. На стройку уже вышел спортивно-оздоровительный центр "Азау" - отель на 388 мест. При нем откроется детская горнолыжная школа и комплекс по восстановлению после активного спорта.

С 4 по 7 декабря на курорте "Эльбрус" проходит старт горнолыжного сезона России. К этой дате организаторы приурочили открытие канатной дороги на склоне высочайшей точки Европы, запуск новой зоны катания. Также в Приэльбрусье прошла самая высокогорную в стране игра в гольф на высоте 4 050 тыс. метров, различные культурные и развлекательные активности, концерты.