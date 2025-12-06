Глава Русского дома в ЦАР рассказал о давлении Франции и Запада на организацию

Дмитрий Сытый отметил, что "в гости" часто заглядывают европейцы, в том числе журналисты, которые снимают пропагандистские материалы

БАНГИ, 6 декабря. /ТАСС/. Франция оказывает давление на организаторов мероприятий с участием Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил ТАСС глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.

"Если проводятся какие-то мероприятия, где одновременно участвует Русский дом и, допустим, Альянс Франсез (культурный центр, осуществляющий деятельность при поддержке посольства Франции - прим. ТАСС) или какая-то другая западная структура, то на организаторов мероприятия начинается давление, что нужно выбрать кого-то одного. Либо нас, либо их", - сказал Сытый, отметив при этом, что Русский дом в свою очередь не занимается попытками таких ограничений, а его двери открыты и для граждан европейских государств.

Он также добавил, что "сбился со счета" санкций, введенных против него Францией, Канадой, США и другими западными странами. "Но, естественно, ни на меня, ни функционирование Русского дома это не имеет никакого эффекта", - сказал Сытый.

По словам Сытого, в Русский дом регулярно заглядывают европейцы, в том числе западные журналисты, которые снимают про организацию пропагандистские материалы и пытаются скрытно снимать деятельность в Русском доме.

"Я к ним подхожу, говорю, а что вы прячетесь, можете снимать открыто, ничего страшного. Снимайте. Но повестка есть повестка, поэтому чтобы они тут ни снимали, у них все равно выходит "ужасный Русский дом, Дмитрий Сытый ест детей", на Западе выходит все в одном ключе, набор тезисов у них примерно одинаковый <…>. Мы никого не стараемся ниоткуда выдавить, и наши двери открыты, к нам могут приходить спокойно граждане европейских стран, смотреть как у нас проводятся мероприятия. Пусть приходят и завидуют", - заключил Сытый.