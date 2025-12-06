На Эльбрусе и поляне Азау выявили более 200 незаконных объектов

НАЛЬЧИК, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 незаконных объектов выявлено на склонах Эльбруса и поляне Азау, однако демонтирована лишь четверть. Об этом сообщили по итогам совещания под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова, которое прошло в Кабардино-Балкарии.

"На склонах Эльбруса и поляне Азау выявлено более 200 незаконных объектов, однако демонтирована лишь четверть", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что министр экономического развития подчеркнул необходимость четкой и системной работы региона и представления конкретного плана действий. Была отмечена и проблема нелегальных перевозчиков на ратраках и снегоходах - такие услуги создают риски для туристов и нарушают честную конкуренцию.

"При такой скорости развития особенно важно наводить порядок на территории курорта. Незаконные постройки, стихийные услуги - все это напрямую влияет и на безопасность людей, и на инвестиционный климат. От региона ждем четких решений и системной работы. Эльбрус должен развиваться последовательно и открыто - так, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности, а бизнес работал по понятным и стабильным правилам", - пояснил Решетников.

Совещание, посвященное развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус", прошло после официальной церемонии открытия горнолыжного сезона России в Приэльбрусье. Главной темой стали новая инфраструктура курорта, активность инвесторов и вопросы по организации работы на ключевых туристических территориях. Совещание прошло с участием главы региона, представителей Госдумы, Минэкономразвития России и руководства института развития Кавказ.РФ.