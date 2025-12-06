Лурье не отзовет жалобу из суда, несмотря на готовность Долиной вернуть деньги

Адвокат покупательницы квартиры народной артистки России отметила, что в мировом соглашении не были учтены инфляция, компенсация и конкретные сроки

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда после заявления певицы о готовности вернуть ей деньги. Об этом RT сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читайте также

Массовые помутнения: как противостоять "пенсионерским" схемам при покупке квартиры

"Мы настаиваем на том, что сделка была действительной", - сказала Свириденко.

По словам адвоката Полины Лурье, стороне Ларисы Долиной предлагали встретиться лично для мирового соглашения на предварительном заседании, однако защита певицы отказалась от предложения. Адвокат Долиной предлагал Свириденко ежемесячную выплату стоимости квартиры, но в схеме не были учтены инфляция, компенсация и конкретные сроки.

Ранее Долина заявила в эфире спецвыпуска "Пусть говорят" на Первом канале, что намерена вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением. При этом она отметила, что у нее нет этой суммы на руках.

В августе 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.