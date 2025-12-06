Регионы смогут принимать решения об увековечении памяти жертв геноцида

Отмечается, что актуальность такого законодательного закрепления носит не только правовой характер, но также "важно ввиду возрождения идей неонацизма на территории ряда иностранных государств"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти регионов России могут получить полномочия принимать решения по вопросам увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Соответствующий проект закона разработан Законодательным собранием Запорожской области, документ размещен в думской электронной базе.

"Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень в федеральном законе № 414-ФЗ новым полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению вопроса увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что актуальность такого законодательного закрепления носит не только правовой характер, но также "важно ввиду возрождения идей неонацизма на территории ряда иностранных государств". Реализация проекта закона не повлечет дополнительных расходов за счет федерального бюджета.