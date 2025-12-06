В Севастополе прошла акция "Сохраним лес"

Таким образом, Севастополь стал 89 регионом проекта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Знаковый рубеж седьмого сезона всероссийского проекта "Сохраним лес" пройден в Севастополе - регион стал финальным, 89-м, регионом России, который присоединился к высадкам. Об этом сообщает пресс-служба акции.

"Севастополь стал центральной площадкой акции "Сохраним лес", и с огромной гордостью я могу сказать, что мы стали финальным, 89-м, субъектом нашей великой страны, кто присоединился к этому благородному делу! В этот день севастопольцы не просто вышли на субботник - в городе заложили новый сосновый бор, высадив тысячу молодых деревьев! Это пример того, как, объединяясь, мы можем делать по-настоящему большие, добрые дела", - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Участники акции заложили новый сосновый бор, высадив тысячу молодых деревьев. Свой вклад в озеленение региона внесли сотрудники лесохозяйственных учреждений, представители органов власти и в том числе директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова, а также добровольцы движения "Экосистема", местные жители и волонтеры Сбера - генерального партнера акции "Сохраним лес".

С начала седьмого сезона в акции "Сохраним лес" уже приняли участие более миллиона человек, которые высадили 70 млн деревьев. Высадки прошли во всех 89 регионах страны и продолжатся в декабре в южных регионах.

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно со всероссийским движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, формирование бережного отношения к природе и повышение экологической грамотности населения. Присоединиться к акции может любой желающий.

