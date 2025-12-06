Премию "Экопозитив-2025" получили 20 экологических инициатив года

Заявки на участие подали более 330 проектов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Всероссийской премией "Экопозитив-2025" награждены 20 самых ярких экологических инициатив года, сообщает пресс-служба движения "Эка".

"Всего в этом году на участие в "Экопозитиве" подали заявки более 330 проектов. В каждой из семи номинаций было выбрано по два победителя - один по результатам народного голосования, а второй - по выбору экспертного жюри. Победители получили заслуженные дипломы, статуэтки из природного камня и призы от партнеров премии. Еще шесть номинантов были отмечены спецпризами", - говорится в сообщении.

Победители

В номинации "Экологические общественные организации и объединения" по результатам народного голосования победителем стал экопункт "Сортировочная" из Твери. Это единственный экопункт в городе, который принимает более 50 видов вторсырья. По данным жюри, победу в этой номинации одержал центр "Артлуга" из Нижнего Новгорода, который ведет работу по сохранению Артемовских лугов - уникального участка реликтовой волжской поймы. Кроме того, спецпризом была отмечена АНО "Симаргл", которая занимается тушением лесных пожаров, анализом космоснимков осушенных болот, составлением карт, высадкой деревьев, а также обучением волонтеров.

Лауреатом в номинации "Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем" по итогам народного голосования стала НКО "Горная Колывань" из Алтайского края. Организация была создана для спасения лесного массива черневой тайги на склонах Колыванского хребта - уникальной территории, сильно пострадавшей от короеда и вырубки деревьев. Члены экспертного жюри выбрали лучшей инициативой года проект "Поющий газон" из Перми. Проект уже 10 лет занимается исследованием и выращиванием разнотравного газона. Благодаря ему были внесены изменения в правила благоустройства города Перми, где появились луговые газоны. Спецприз в этой номинации получило сообщество "Антиборщевик".

В номинации "Экологические инициативы: зоозащита" большинством народных голосов победил проект "Дом тигра" из Ленинградской области. Это единственный в России хоспис для диких кошек. В этой номинации лауреатом стал реабилитационный комплекс для диких животных "Ромашка" из Тверской области. Также спецприз получил центр "Джульбарс" из Орска, который в 2024 году, когда половина города ушла под воду, организовал временное размещение животных. Победителем в номинации "Медиа в экосфере" по итогам народного голосования стал Telegram-канал "Organic recycle - проект по переработке органики", который рассказывает про переработку органики, а эксперты выбрали лауреатом Telegram-канал национального парка "Сайлюгемский".

Лучшим проектом в номинации "На защите экоправ" по результатам народного голосования стала инициативная группа по защите национального парка "Лосиный остров", которая уже два года пытается предотвратить строительство автодороги. По выбору экспертов победу одержал Артур Хайруллин из Югры, борющийся с нефтеразливами в своем регионе. Спецпризом была отмечена инициативная группа по защите подмосковной реки Мураниха от загрязнения.

В номинации "Бизнес и экология" победителем народного голосования стала компания "Лидертекс" из Иванова, создающее самое крупное в стране текстильное производство полного цикла из вторсырья - от сбора текстильных отходов до изготовления рабочих перчаток. Члены экспертного жюри назвали лучшим проект Sister Mary, который организует экологичные съемки и выставки. Спецприз в этой номинации получила сеть пунктов обмена вещами "Давай меняться".

Победителем народного голосования в номинации "Экологические инициативы: экопросвещение" стал проект "Ростов - экогород". В 2024 году проектом было организовано и проведено семь городских конкурсов и конференций и один городской фестиваль. Члены жюри выбрали лауреатом экологическое движение "Начни с себя, Поморье" из Северодвинска. Специальным призом была награждена интерактивная карта пунктов приема вторсырья и других мест, помогающих сокращать отходы, Recyclemap.ru.