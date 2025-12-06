В турнире суперзвезд лиги RCC Padel победили аргентинцы Агирре и Альфонсо

В финальном матче они обыграли Тито Аллеманди и Аймара Гони

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Аргентинские игроки Толито Агирре и Гонсало Альфонсо одержали победу на турнире суперзвезд "Легенды падела", который состоялся на премьерном международном турнире лиги RCC Padel в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. В финальном матче они обыграли аргентинца Тито Аллеманди и испанца Аймара Гони, третье место заняли аргентинцы Мигель Ламперти и Лусиано Капра.

"Хочу поблагодарить основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и спортивного директора лиги RCC Padel Тито Аллеманди за то, что они развивают этот вид спорта в Екатеринбурге. Соревнования были организованы на высшем уровне", - сказал двукратный чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины Ламперти.

Падел-арена Русской медной компании была открыта в сентябре, с 4 по 6 декабря здесь состоялись первые международные соревнования. "Падел активно развивается в Свердловской области - в следующем году мы планируем провести не менее шести таких крупных соревнований", - сказал на церемонии награждения губернатор Свердловской области Денис Паслер.

За три соревновательных дня на падел-арене РМК состоялись турнир лиги RCC Padel и зимний кубок на призы RCC Padel, в них приняли участие паделисты из России, Аргентины, Бразилии, Испании, Италии и Казахстана. По итогам зрительского голосования за самую яркую пару игроков турнира призы получили российско-казахстанская пара Дмитрий Мягков и Евгений Данилов, а также испанцы Гонсало Рубио и Хавьер Руис.

Атмосфера на турнире

В течение трех дней зрители могли свободно попасть на матчи. Многие из них приходили с семьями и друзьями, с которыми сами играют в падел в свободное время. Для болельщиков организовали зону виртуальной реальности, где можно было попробовать свои силы в этом виде спорта, кроме этого, после церемонии закрытия выступила певица Zivert.

"Это мой второй приезд в Россию, в первый мне все понравилось, страна меня поразила, и, как только появится возможность, я обязательно вернусь сюда. Эта падел-арена - лучшая, на которой я играл, потому что здесь созданы все необходимые условия для игроков", - поделился победитель турнира лиги RCC Padel итальянец Денис Перино.

Напарник и соотечественник Перино Факундо Домингес отмечает, что высокий уровень подготовки и игры российских паделистов стал сюрпризом. "Их стиль отличается не столько техникой ударов, сколько тем ритмом, которым они ведут игру. У россиян нет такого большого опыта игры с иностранцами, а мы, в свою очередь, привыкли играть друг против друга", - рассказывает спортсмен.

Девятая ракетка России, член национальной сборной и бронзовый призер Кубка страны - 2025 Даниел Пашаян на падел-арене РМК выступил во второй раз. "Нам однозначно нужно прибавлять в стабильности - на мой взгляд, это сейчас наше основное отличие от игроков мирового уровня, они более набитые, какие-то технические нюансы, на мой взгляд, отличаются, какие-то удары они умеют выполнять более эффективно", - размышляет он об опыте игры с иностранными паделистами.