Исторический клуб Русского дома в Вене почтил память советских воинов

Мероприятие было приурочено к Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества

ВЕНА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Участники исторического клуба Русского дома в Вене почтили память советских воинов - освободителей Европы от фашизма, возложив венок и цветы к мемориалу на кладбище в венской коммуне Родаун. Мероприятие приурочено к Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Наше мероприятие сегодня приурочено к двум датам - Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На кладбище Родаун находится одно из 10 советских воинских захоронений в Вене. Здесь похоронены не только военнослужащие, погибшие при освобождении австрийской столицы, но и члены их семей", - рассказала ТАСС руководитель исследовательского центра "Память" Юлия Эггер.

Она пояснила, что члены семей советских военнослужащих, расквартированных в Австрии после окончания Второй мировой войны, получили в 1946 году разрешение прибыть к ним в альпийскую республику. "В послевоенные годы здесь разразилась эпидемия дизентерии, в результате погибло много детей, которые захоронены здесь. Так что это и детское кладбище тоже", - сказала эксперт.