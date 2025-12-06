Эксперт Эггер: австрийские антифашисты поддерживают РФ на мемориальных акциях

Руководитель исследовательского центра "Память" рассказала, что на мероприятия приходит большая компания австрийцев

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

КАЛЬТЕНЛЁЙТГЕБЕН /Австрия/, 6 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Участники антифашистского движения Верхней Австрии неоднократно оказывали в 2025 году поддержку российским соотечественникам на акциях, посвященных памяти советских узников концлагеря Маутхаузен. Об этом сообщила ТАСС руководитель исследовательского центра "Память" Юлия Эггер на выездном заседании исторического клуба Российского центра науки и культуры (РЦНК).

"Для нас очень ценно, что австрийцы большой компанией, в которой и молодежь, и представители старшего поколения, и прямые потомки австрийских участников антифашистского сопротивления выступают вместе с нами на памятных мероприятиях", - сказала она.

Эксперт пояснила, что в ряде случаев австрийская сторона брала на себя организацию подобных акций. В частности, в феврале 2025 года российские соотечественники и представители посольства РФ в Австрии почтили память генерала Д. М. Карбышева, замученного фашистами в концлагере Маутхаузен 18 февраля 1945 года. "По традиции эту акцию организуют верхнеавстрийские антифашисты. Но в этом году они взяли на себя не только организацию этого мероприятия, но и акцию в честь 145-летия со дня рождения советского генерала. Для нас это очень ценно", - указала Эггер.

Как рассказал ТАСС руководитель Русского дома в Вене Олег Ксенофонтов, активисты движения были отмечены в 2025 году благодарностями Россотрудничества за работу в сфере налаживания российско-австрийского диалога.