В центре Вены прошла акция против политики австрийского правительства

О количестве участников австрийские СМИ не сообщают

Редакция сайта ТАСС

© Michael Gruber/ Getty Images

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Активисты провели демонстрацию в столице Австрии против политики правительства страны. Об этом сообщил австрийский портал Demo-info.

По его информации, движение, выступающее за демократию и мирную внешнюю политику, провело акцию против роста инфляции. О количестве участников австрийские СМИ не сообщают. Демонстрация прошла на площади Бальхаусплац перед зданием Федеральной канцелярии Австрии.