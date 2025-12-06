Умер актер "Сталинграда" Олег Урюмцев

Ему было 67 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Актер Олег Урюмцев, сыгравший в знаменитой советской кинокартине "Сталинград", умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"6 декабря 2025 года на 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Урюмцева. <...> Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Актер сыграл в таких фильмах как "Сталинград", "Петербургские тайны", "Бесконечность" и "Великий полководец Георгий Жуков". Урюмцев также выступил в качестве режиссера и сценариста для кинокартин "Исход", "Рядовой Евгений Родионов" и киносказки "Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон".