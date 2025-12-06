Во Франции забастовки парализовали работу 26 винных домов

В их числе Ruinart и Moët & Chandon

Редакция сайта ТАСС

© Dominik Bindl/ Getty Images For Moet Chandon

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Массовые забастовки парализовали работу 26 компаний - производителей вин, шампанского, коньяков и других спиртных напитков во Франции, входящих в группу LVMH. Об этом сообщает телеканал LCI.

По данным, которые приводит канал, в регионе Шампань-Арденны на северо-востоке республики 5 декабря бастовали 80% сотрудников Ruinart и Moët & Chandon.

Сотрудники предприятий прекратили работу в знак протеста против решения администрации LVMH отменить ежегодную премию. Канал отмечает, что это первый случай с момента введения этой премии в 1967 году. Профсоюзы считают, что без этих выплат потери в зарплате составят примерно 10-15%, что очень существенно для некоторых работников.

Решение об отмене премии может быть обусловлено низкими показателями в секторе. По данным канала, в I квартале показатели отрасли упали на 33%. В 2024 году спад составил 36%. Это связано с ограничениями на ввоз французского коньяка, установленными КНР, а также со снижением потребления в США, которые являются ведущим экспортным рынком.

LCI подчеркивает, что для сегмента люксовых товаров подобные забастовки являются редкостью.