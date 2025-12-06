В Саранске подвели итоги Всероссийской народной премии "Голос героев"

В проекте приняли участие более 1,1 тыс. человек из 81 региона страны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителями Всероссийской народной премии "Голос героев" в 30 номинациях стали участники специальной военной операции, многодетные семьи, профессиональные врачи, учителя и строители, активисты и простые люди, которые не прошли мимо чужой беды. Итоги подвели в Республиканском дворце культуры в Саранске Республики Мордовия.

"В Саранске в Республиканском дворце культуры состоялась церемония вручения Всероссийской народной премии "Голос героев". В этом году в премии приняли участие более 1 100 человек из 81 региона страны", - говорится в сообщении пресс-службы. За номинантов премии жители страны отдали свыше 400 тыс. голосов.

Проект родился в Мордовии, его организовала в 2022 году команда АНО "Подвиги" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и команды главы республики, позднее премия получила федеральный статус. В каждой номинации отмечаются смелые поступки людей, их профессионализм и общественная активность, победителями становятся номинированные жителями разных регионов врачи, учителя, волонтеры, спасатели и пожарные - герои, выбранные по итогам народного голосования и работы экспертного совета.

Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, конкурс создан для того, чтобы молодое поколение видело, с каких людей нужно брать пример. "Ведь героями не рождаются, формула героизма заключается в том, что это просто внимательные люди: если они молятся - то со всей внимательностью ума, если выходят из дома - то внимательно смотрят, что происходит вокруг. Наши сегодняшние герои выбрали путь неравнодушия и любви к своему ближнему", - поприветствовал участников и гостей глава Мордовии. Он подчеркнул, что в проекте республику поддержал президент России, Президентский фонд культурных инициатив, благотворители и все неравнодушные люди.

Победители премии

Награждение началось с патриотического блока. Указом президента Российской Федерации за подвиги и отличия, проявленные при выполнении воинского долга в ходе боевых действий, знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени награжден участник СВО Дмитрий Аверьянов. Специальной премией "Герой мира" отметили участников СВО Сергея Ильичева (посмертно), Ивана Матюшкина (посмертно), Сергея Абедкина, Александра Горюнова, Елену Грачеву, Николая Кашкина, Вячеслава Лапштаева, Алексея Щанкина. Память погибших почтили минутой молчания.

"Героем преодоления" признали Загира Валеева из Башкирии. Он получил тяжелое ранение на СВО, потерял ногу, но нашел в себе силы двигаться дальше и теперь ведет собственный канал, где рассказывает о своей жизни. В номинации "Герои по призванию" победителями стали профессиональные спасатели Михаил Разиньков из Белгородской области и Карэн Агамалян из Москвы, в номинации "Герои правопорядка" - житель Мордовии Андрей Елькин, участник региональной программы "Герои среди Своих", а в номинации "Герои по зову сердца" победителем стал участник СВО Сергей Чумаков из Курской области.

Среди победителей также 94-летняя трэвел-блогер Евгения Семенова из Свердловской области, которая стала первой в номинации "Герой блогинга".