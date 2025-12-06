В очном этапе акции "Казачий диктант" в Москве приняли участие более 100 человек

Гости также смогли увидеть выступления Московского казачьего ансамбля песни и танца "Борода Folk" и фольклорного ансамбля "Стожары"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участниками очного этапа всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант" в Центральном музее российского казачества в Москве стали более 100 человек. Об этом сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

"На очный этап акции в Москве собрались 100 участников со всей страны. Помимо выполнения заданий Казачьего диктанта, гости смогли увидеть выступления Московского казачьего ансамбля песни и танца "Борода Folk" и фольклорного ансамбля "Стожары", а также познакомиться с историей в ходе обзорной экскурсии "Казачество - слава и доблесть России", - сказано в сообщении.

Принять участие в акции, проходившей со 2 по 6 декабря, могли все желающие, в том числе иностранные граждане, проживающие за пределами России и поддерживающие ее исторические и культурные традиции. Задания диктанта состоят из 20 вопросов с выбором одного ответа. Правильные ответы на задания будут опубликованы на платформе казачийдиктант.рф - в 08:00 мск 7 декабря.

"Казачий диктант" проводится с 2020 года. Тогда к акции присоединились более 125 тыс. человек. В 2023 году число участников превысило 360 тыс., в 2024 - 500 тыс. человек.

Акция проводится в рамках реализации государственной Стратегии политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Организатором выступает Всероссийское казачье общество при поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, ФАДН России, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Роскомнадзора, Росмолодежи, Ассоциации казачьих вузов, Российской государственной библиотеки и музея-заповедника имени М.А. Шолохова.