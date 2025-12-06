На юге европейской части РФ температура превысит норму на 2-4 градуса

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на черноморском побережье Краснодарского края ветер разовьет свою скорость до 24 м/с, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Среднесуточная температура на юге европейской части России до середины следующей недели будет превышать норму на 2-4 градуса, в воскресенье и понедельник возможны дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура на юге европейской части России понизилась по сравнению с прошлой неделей, но по отношению к норме она все равно выше на 2-4 градуса. Так, в Краснодаре, по крайней мере до четверга, ночная температура будет в диапазоне плюс 2-4 градусов. Дневные температуры при этом составят 7-10 градусов тепла. А на черноморском побережье, конечно, температурный фон выше, в Сочи ночью будет отмечаться плюс 7-9 градусов, а днем - плюс 15-17", - сказал он.

Говоря об осадках, Вильфанд отметил, что непогода продлится в Крыму до 9 декабря. На полуострове усилится ветер до 25 м/с и пройдет сильный дождь. В то же время на черноморском побережье Краснодарского края ветер разовьет свою скорость до 24 м/с, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.